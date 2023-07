Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrer saß schlafend hinter dem Steuer - 43-Jähriger mit 3,45 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Zum Fuhrenkamp / L290 23.07.2023, 14.00 Uhr

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Fahrt eines erheblich alkoholisierten Fahrzeugführers gestoppt und der verantwortliche Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden konnte.

Die Zeugin bemerkte am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr vor ihr fahrend einen schwarzen Skoda Octavia, der die Straße Zum Fuhrenkamp in Richtung Landesstraße 291 befuhr.

An der Einmündung zur L 291 musste der Fahrzeugführer verkehrsbedingt halten, da die Lichtsignalanlage Rot zeigte. Bei der nächsten Grünphase fuhr der Fahrzeugführer jedoch nicht los, so dass die Zeugin an das vor ihr stehende Fahrzeug herantrat und den Fahrzeugführer ansprach.

Hier bemerkte sie, dass der Fahrer des schwarzen Skoda Octavia eingeschlafen und durch ihre Ansprache aufgewacht war. Ferner bemerkte sie starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers.

Der Skoda fuhr nun los und die Zeugin alarmierte sofort die Polizei und konnte noch beobachten, wie der Fahrer in die Straße Mühlenweg abbog.

Der Rest ist schnell berichtet: eine Funkstreifenbesatzung traf wenige Minuten später den Fahrzeugführer in seinem Skoda Octavia auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Obere Tor an.

Die Seitenscheiben waren heruntergelassen, der Motor lief und der Fahrer saß schlafend auf dem Fahrersitz. Aus dem Fahrzeuginneren schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen.

Nachdem die Beamten den Fahrer geweckt hatten unterzogen sie ihn einer Identitätsfeststellung. Hierbei kam heraus, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 43 Jahre alten Fahrzeugführer handelte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab stattliche 3,45 Promille.

Daraufhin wurde dem 43-Jährigen im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und der Führerscheinsichergestellt.

Der 43-Jährige wird sich demnächst vor Gericht wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell