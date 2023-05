POL-LIP: Blomberg. Einbruch in Kirche.

Lippe (ots) - (KF)Am Samstagnachmittag stellte eine 71jährige Frau aus Detmold ihren Opel Astra am Fahrbahnrand der Saganer Straße ab und ließ das Fahrzeug zurück, ohne es mit der Handbremse entsprechend zu sichern. Kurze zeit später setzte sich der PKW selbstständig in Bewegung und rollte die Saganer Straße in Richtung Bachstraße hinunter. Nach etwa 40 Metern ...

