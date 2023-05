Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Fußgängerin durch nicht gesicherten PKW verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagnachmittag stellte eine 71jährige Frau aus Detmold ihren Opel Astra am Fahrbahnrand der Saganer Straße ab und ließ das Fahrzeug zurück, ohne es mit der Handbremse entsprechend zu sichern. Kurze zeit später setzte sich der PKW selbstständig in Bewegung und rollte die Saganer Straße in Richtung Bachstraße hinunter. Nach etwa 40 Metern erfasste das Fahrzeug ohne Fahrer eine Fußgängerin, die durch den Anstoß zu Boden geworfen wurde. Der rollende PKW prallte danach gegen einen geparkten PKW Nissan und kam dabei zum Stillstand. Die verletzte Fußgängerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Detmold transportiert. An beiden beteiligten PKW entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell