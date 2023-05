POL-LIP: Augustdorf. Angriff auf 39-jährigen Mann.

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (25.05.2023) um 03:20 Uhr drangen mindestens zwei unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Restaurant in der Mittelstraße ein. Der Innenraum wurde durchsucht und mindestens eine Überwachungskamera wurde gestohlen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden. Pressekontakt: Polizei ...

