POL-LIP: Detmold. Unbekannte bewerfen Wohnhaus mit Eiern.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagmittag (25.05.2023) zwischen 11 und 12:10 Uhr aus der Erlöserkirche in der Martin-Luther-Straße mehrere Schlüssel und zwei Mikrofone. Zeugen, die Verdächtiges in dem Tatzeitraum festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: ...

mehr