Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen: Tatverdächtiger befindet sich nach tödlicher Schussabgabe in Lüdenscheid in Untersuchungshaft - vierte Ergänzungsmeldung

Hagen (ots)

Der 23-jährige Syrer, der unter dringendem Tatverdacht steht, am Montag (01.05.) in Lüdenscheid einen tödlichen Schuss auf einen 24-Jährigen abgegeben zu haben, wurde am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

Mehr Infos zum Sachverhalt finden Sie hier:

Meldung vom 01. Mai 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/5498429 sowie

Meldung vom 02. Mai 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5499521 sowie

Meldung vom 05. Mai 2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5501674

