POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Polizei Hagen: Tatverdächtiger stellt sich nach tödlicher Schussabgabe in Lüdenscheid bei der Polizei - dritte Ergänzungsmeldung

Hagen (ots) - Bereits am 28. Oktober 2022 hielt sich ein 63-jähriger Mann in der Alleestraße in Hagen in einem Kiosk auf. Während er in seiner Geldbörse nach Kleingeld suchte, ergriff ein unbekannter Täter von hinten das Portemonnaie und lief davon. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Ein Foto finden Sie ...

