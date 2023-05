Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunkteinsatz in Altenhagen, Wehringhausen und am Bahnhof verlief erfolgreich

Hagen (ots)

Am Mittwoch (03.05.) führte die Polizei Hagen erneut einen Schwerpunkteinsatz in Wehringhausen, Altenhagen sowie am Hauptbahnhof durch. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte der Polizei auch vom Ordnungsamt der Stadt Hagen.

Insgesamt wurden am Mittwoch 72 Personen sowie 52 Fahrzeuge kontrolliert. Zwei Haftbefehle konnten vollstreckt werden. Die Polizisten fertigten zwei Strafanzeigen - einmal wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, eine weitere Anzeige wurde wegen des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz vorgelegt. Vier Personen konnten dabei beobachtet werden, wie sie trotz Rotlicht die Straße überquerten. Sieben Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs, jeweils eine Person war nicht angeschnallt und eine weitere nutzte ein Handy am Steuer. Die Einsatzkräfte ahndeten zudem drei Parkverstöße, an einem Fahrzeug fehlte die Umweltplakette. Das Ordnungsamt stellte darüber hinaus diverse Verstöße bei Gewerbekontrollen fest.

Die Polizei Hagen konnte zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern führen. (arn)

