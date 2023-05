Polizei Hagen

POL-HA: 60-jährige Frau in Wehringhausen überfallen - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine 60-jährige Frau ist am frühen Mittwochmorgen (03.05.2023) Opfer eines Überfalls geworden. Die Hagenerin befand sich auf dem Weg zur Arbeit, als sie gegen 03.55 Uhr von einem Mann im Bereich der Bahnunterführung Wehringhauser Straße / Södingstraße (dortige Fußgängerüberführung) angegriffen wurde. Der Unbekannte hielt die Frau zunächst fest und zog sie im Anschluss in ein angrenzendes Gebüsch. Im weiteren Verlauf drückte er sein Opfer auf den Boden, schlug der 60-Jährigen mehrfach auf den Kopf und würgte sie für einige Sekunden. Kurz danach flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Bodelschwinghplatz. Die Frau trug leichte Verletzungen davon und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Tatverdächtige wird als 20 bis 25 Jahre alt und zirka 1,75 Meter groß beschrieben. Er ist von dünner Statur und hat schwarze Haare. Der Unbekannte trug bei Tatausführung einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Hose und wies einen auffällig unangenehmen Körpergeruch auf. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweis unter der 02331 - 986 2066. (sch)

