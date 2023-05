Polizei Hagen

POL-HA: Mutmaßlicher Dealer mit Heroin angetroffen - Untersuchungshaft

Hagen-Wehringhausen (ots)

Der Schwerpunktdienst der Polizei Hagen hat erneut eine Vielzahl an Personen im Bereich des Hagener Hauptbahnhofes sowie in Wehringhausen, explizit am Bodelschwinghplatz, kontrolliert. Am Dienstag (02.05.) stellten die Polizisten diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und ahndeten diese. Weiterhin wurde eine Gruppe von Jugendlichen am ZOB kontrolliert. Hierbei konnten die Einsatzkräfte ein Messer sicherstellen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigen.

Am Donnerstag (04.05) kontrollierten die Beamten gegen 10.50 Uhr einen 52 Jahre alten Mann im Bereich des Bodelschwinghplatzes. Dieser führte 37 Bubbles mit Heroin mit sich und steht im dringenden Tatverdacht, illegalen Handel in nicht geringer Menge damit zu betreiben. Vor der gezielten Kontrolle versuchte der polizeibekannte Hagener noch Heroin wegzuschmeißen, konnte dabei jedoch von den Einsatzkräften beobachtet werden. Die Polizisten nahmen ihn aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt, die Einsatzkräfte stellten zudem mehrere Mobiltelefone sicher, die der 52-Jährige mit sich führte.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Der 52-Jähriger erhielt eine Strafanzeige. Er wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell