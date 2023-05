Polizei Hagen

POL-HA: Hagener fährt mehrfach über rote Ampeln und in Schlangenlinien

Hagen-Lennetal (ots)

Donnerstagabend (04.05.) gegen 21.30 Uhr sahen mehrere Zeugen, wie ein 61-Jähriger mit einem Skoda mehrfach bei Rotlicht über Kreuzungen fuhr, andere Verkehrsteilnehmer in gefährliche Situationen brachte und in Schlangenlinien unterwegs war. Die Zeugen konnten angeben, dass der 61-Jährige in der Rohrstraße auf dem Gelände einer Tankstelle mit dem Kopf abgesenkt auf dem Lenkrad in seinem Fahrzeug saß. Als sie ihn ansprechen wollten, fuhr der Mann einfach davon. Er verließ das Gelände in Richtung Industriestraße, fuhr über eine rote Ampel und entfernte sich weiter in Richtung Garenfeld. Die Zeugen folgten dem Skoda und gaben an, dass der Hagener zwischenzeitlich deutlich zu schnell unterwegs war. Nachdem er auf die Villigster Straße abbog, sie er starke Schlangenlinien gefahren. An der Ampel fuhr er dann nach links auf die Verbandsstraße. Auch hier überfuhr er eine rote Ampel und überholte irgendwann ein anderes Fahrzeug über eine Sperrfläche. Hierbei sei es fast zu einem Unfall gekommen. Unmittelbar danach sei der Mann an der Einmündung Verbandsstraße/Spannstiftstraße erneut über eine weitere rote Ampel gefahren. Während die Zeugen dem Skoda folgten, gaben sie der Leitstelle der Polizei durchgängig durch, wo sich der Skoda befindet.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Hagener schließlich in der Ausfahrt Elsey der Autobahn 46 anhalten. Der Mann ignorierte die mehrfache Aufforderung der Polizisten, den Motor des Skoda abzustellen. Ein Beamter musste daraufhin selbst den Schlüssel aus dem Zündschloss entfernen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief negativ. Der 61-Jährige machte während der gesamten Kontrolle unter anderem aufgrund seiner körperlichen Verfassung einen besorgniserregenden Eindruck auf die Polizisten. Die Beamten brachten den Mann nach der Kontrolle nach Hause. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der 61-Jährige amtliche Unterstützung benötigt. Ein Bericht für die Stadt Hagen wurde gefertigt. Die Beamten stellten zudem den Führerschein des Mannes sicher und fertigten einen Bericht an das Straßenverkehrsamt, damit überprüft werden kann, ob der 61-Jährige geeignet ist ein Kraftfahrzeug zu führen. (arn) Aktenzeichen: 230505-0026-090023

