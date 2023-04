Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbrüchen und Pkw-Diebstahl folgt Festnahme und Haft

Baden-Baden (ots)

Nach einem Einbruch in der Lange Straße und einem damit verbundenen Pkw-Diebstahl, klickten am Dienstag die Handschließen bei einem der Tatverdächtigen. Zwischen vergangenem Sonntagabend und Montag waren zunächst Unbekannte gewaltsam in ein dortiges Motorradgeschäft eingedrungen. Hierzu öffneten sie offenbar gewaltsam zwei Türen und gelangte so ins Innere des Geschäftes. Dort wurden neben einem kleinen Bargeldbetrag auch Helme, weiteres Motorradzubehör und der Schlüssel eines BMW entwendet. Mit diesem verließen die Unbekannten daraufhin den Tatort. Das Fahrzeug konnte am Dienstag in der Folge durch die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden in Balg entdeckt werden. Nur wenig später gelang es der Streife das Fahrzeug nach einer Verfolgungsfahrt zu stoppen und den 39 Jahre alten Tatverdächtigen am Steuer vorläufig festzunehmen. Die Ermittlungen erhärteten nun den dringenden Verdacht, dass der Mann zusammen mit einem 35-Jährigen für einen Einbruch in ein Geschäft in der Rheinstraße am frühen Dienstagmorgen (wie am 18.04.2023 berichtet) und diesen Einbruch in das Motorradgeschäft verantwortlich sein sollen. Durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse Haftbefehl beim Amtsgericht Baden-Baden gegen den 39-Jährigen beantragt. Dieses folgte dem Antrag und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Während der Enddreißiger am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde, sieht der 35-Jährige gesondert seinem Strafverfahren entgegen.

Bezugsmeldung vom Dienstag, 18.04.2023, 12:16 Uhr

Baden-Baden - Auf frischer Tat ertappt

Im Rahmen einer Polizeistreife konnten am Dienstagfrüh gegen 4:50 Uhr zwei mit Sturmhauben maskierte Personen vor dem Eingangsbereich einer noch geschlossenen Lebensmittelfiliale in der Rheinstraße festgestellt werden. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher versuchten beim Erblicken der Polizei zunächst in entgegengesetzte Richtungen zu flüchten. Letztendlich konnten die beiden Männer im Alter von 35 und 39 Jahren von den Beamten gestellt und kontrolliert werden. Bei den Beiden konnten Sturmhauben, Taschenlampen sowie ein Brecheisen aufgefunden und sichergestellt werden. Sie wurden zum Polizeirevier Baden-Baden gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Nun erwartet das Duo eine Strafanzeige.

