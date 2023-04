Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Fahrraddiebstahl geklärt

Meißenheim (ots)

Ein Fahrraddiebstahl im April vergangenen Jahres in der Lahrer Straße in Meißenheim, konnte dank eines aufmerksamen Zeugen nun aufgeklärt werden. Ein tatverdächtiger Endzwanziger hatte das E-Bike am Donnerstag in eine Radwerkstatt gebracht, wo die unfachmännische Lackierung des Rades das Personal stutzig machte. Nach Anruf bei den Beamten des Polizeireviers Lahr und dem dortigen Abgleich der Rahmennummer in polizeilichen Fahndungssystemen, kam der Diebstahl des Rades zu Tage. Als der Endzwanziger das Fahrrad dann abholen wollte, folgte die vorläufige Festnahme durch die alarmierten Polizeibeamten. Der Mann sieht nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

/rs

