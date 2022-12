Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gelber Radlader von Baustelle in Nordstadt gestohlen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen gelben Radlader mit Palettengabel von einer Baustelle in der Kasseler Nordstadt gestohlen. Trotz der von der Polizei sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Fahrzeug im Wert von etwa 70.000 Euro haben sich bislang keine Hinweise auf den Verbleib ergeben. Wie genau die Täter bei dem Diebstahl auf der Baustelle in der Holländischen Straße, Ecke Wendehammer Struthbachweg, vorgegangen sind und wann sie in der Nacht zugeschlagen haben, ist bislang nicht geklärt. Die gestohlene Baumaschine vom Hersteller Komatsu mit einem Firmenaufkleber ist nahezu neu und hat kein Kennzeichen.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Diebstahl geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

