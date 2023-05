POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Keller gesucht - Waschmaschine und Hochdruckreiniger weg

Hagen-Wehringhausen (ots) - Der Schwerpunktdienst der Polizei Hagen hat erneut eine Vielzahl an Personen im Bereich des Hagener Hauptbahnhofes sowie in Wehringhausen, explizit am Bodelschwinghplatz, kontrolliert. Am Dienstag (02.05.) stellten die Polizisten diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest und ahndeten diese. Weiterhin wurde eine Gruppe von ...

mehr