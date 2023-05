Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendieb.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe fahndet öffentlich mit Bildern nach einem Dieb, der dabei gefilmt wurde, wie er Anfang April 2023 einen Rucksack mit Spielen für eine Konsole in einem Lebensmittelgeschäft füllte und diesen unter Einkaufsartikeln im Wagen versteckte. Der Mann verließ den Markt an der Kasse des Getränkemarktes, als die Kassiererin durch einen Kassiervorgang abgelenkt war. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 45-50 Jahre alt, ca. 1,75-1,80 m groß, weißgraue Haare, dunkle Augen, kräftige Figur, gepflegtes Äußeres, grau-schwarze Jacke mit schwarzen Applikationen an den Ärmeln und im Schulterbereich, vermutlich graue oder blaue Jeanshose, graue Sneaker mit weißen Applikationen an den Seiten, schwarzes Cappi, Bartträger. Auf richterlichen Beschluss fahndet die Polizei nun mit Bildern der Kamera nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/106465 Wer Hinweise auf den abgebildeten Mann geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05222 98180.

