POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Gaststätte

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitagabend, 22:30 h, bis Samstagmittag drangen bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte am Ostertor ein. Die Täter verschafften sich durch ein Seitenfenster gewaltsam Zugang zu den Gasträumen und suchten dort nach Wertgegenständen. Letztendlich wurden ein Tablet der Marke Apple, eine JBL Musikbox und 15 Flaschen Spirituosen entwendet. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Beute machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

