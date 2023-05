Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Sonntagabend befuhr eine 70jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Ziegelstraße in Richtung Herford. Am Fahrbahnrand spielte ein Kleinkind im Beisein der Mutter mit einem Ball. Der Spielball geriet außer Kontrolle und rollte auf die Fahrbahn. Die Radfahrerin konnte dieser Situation nicht mehr ausweichen, fuhr über den Ball und kam zu Fall. Bei dem Sturz zog sich Radlerin leichte Verletzungen zu. Sie Begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen zum Unfallhergang mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

