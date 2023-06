LPI-NDH: Unter Einfluss von Alkohol

Mühlhausen (ots) - Aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses versuchten Unbekannte gestern Abend ein Fahrrad zu stehlen. Eine in ein E-Bike eingebaute Alarmanlage hinderte die Diebe jedoch an ihrem Vorhaben. Einwohner des Wohnhauses wurden auf dem Alarm aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese trafen am Tatort ein und nahmen eine Anzeige wegen des Versuchs des Diebstahl auf. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr