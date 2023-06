Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garagenkomplex in Flammen

Mühlhausen (ots)

Polizisten in Mühlhausen wurden gestern Nachmittag auf einen Brand in der Wendewehrstraße aufmerksam. Zwei Garagen standen in Brand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

