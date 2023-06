Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat in der Unstrut gefunden

An der Schmücke (ots)

Immer wieder kommt es in Thüringen zu Aufbrüchen, Sprengungen oder Komplettentwendungen von Zigarettenautomaten. In der Landgemeinde An der Schmücke wurde nahe der Ortslage Oldisleben ein Zigarettenautomat aufgefunden. Dieser lag an dem Flussufer der Unstrut unter einer Brücke. Nach ersten Erkenntnissen scheint dieser aufgrund der starken Verwitterung schon länger dort zu liegen. Der Inhalt wurde durch Diebe vollständig entnommen. Anhand der Individualkennzeichnung des Automaten kann nun geklärt werden, von wo dieser stammt. Gegebenenfalls ergeben es Ermittlungsansätze zu Tat und Täter.

