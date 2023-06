LPI-NDH: Brennende Strohballen

Hesserode (ots) - Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen, verlor Fahrerin eines Pkw, am gestrigen Abend, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Auf der K28 zwischen Nordhausen und Hesserode fuhr sie in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer kurzzeitigen Straßensperrung konnte die Straße wieder freigegeben werden. Rückfragen ...

