LPI-NDH: Einbruch in Handygeschäft

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein 34-jähriger Mann soll gestern Abend eine 81-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus in Heiligenstadt mehre Stichverletzungen zugefügt und schwer verletzt haben. Die Seniorin kam in ein Krankenhaus und musste noch in der Nacht operiert werden. Den Täter nahmen Polizisten in der Nähe des Tatortes fest. Während seiner Festnahme ...

mehr