Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehreinsatz

Gernrode (ots)

In einem Unternehmen in der Bahnhofstraße wurde gestern Nacht ein Feueralarm ausgelöst. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stellten diese allerdings fest, dass es sich um keinen Brand handele, sondern um einen technischen Defekt an einer Industriemaschine. Ein Lager war heiß gelaufen, wodurch die Maschine abgeschaltet, der automatische Feueralarm auslöste und die Sprinkleranlage aktiviert wurde. Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Verletzt wurde niemand.

