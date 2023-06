LPI-NDH: Rasanter Motorradfahrer

Nordhausen (ots) - Dienstagabend gegen 21.30 Uhr kam es in der Rautenstraße zu dem Raub eines Rucksacks. Zwei Jugendliche rissen dem Geschädigten die Tasche von den Schultern und flüchteten anschließend in Richtung des Lutherplatzes. In dem Rucksack befanden sich Wertgegenstände und Bargeld im Wert von etwa 150 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu ...

mehr