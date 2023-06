Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund tötet Kaninchen

Reinholterode (ots)

Insgesamt sechs Kaninchen fielen in der Nacht zu Mittwoch einem streunenden Hund zum Opfer. Ein grauer Jagdhund soll es gewesen sein, der gegen Mitternacht in Reinholterode auf ein Grundstück gelangt und dort die Tiere in einem Außengehege anfiel. Als der Besitzer der Kaninchen herausgerannte, um den Angreifer zu verjagen, flüchtete der Hund - allerdings mit einem Kaninchen im Fang. Wem der Hund gehört ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Eine Wildkamera zeichnete das Geschehen auf und dient nun als Ermittlungsgrundlage zum Hundehalter.

