LPI-NDH: Kollision nach Vorfahrtsfehler

Menteroda (ots) - Durch einen bisher unbekannten Täter, wurden in der gestrigen Nacht Strohballen, vor einem Wohnhaus, in Brand gesetzt. Durch hinzukommende Zeugen und die Feuerwehr wurde die Ausbreitung des Brandes verhindert, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert wurde. Ein 39-jähriger steht im Tatverdacht und wurde von der Polizei vernommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

mehr