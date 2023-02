Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Oldenburg i.H./Heiligenhafen

Neues im Fall des Bettlers aus Heiligenhafen

Lübeck (ots)

Wie durch die Presse nach Zeugenaussagen bekannt wurde, hielt sich in den vergangenen Wochen immer wieder ein Mann in Heiligenhafen vor einem Supermarkt auf und erbettelte Bargeld, Wertgegenstände sowie Tiernahrung für seinen Hund. Durch Bürger wurde der Verdacht geäußert, dass der Mann seine Armut nur vortäuschte. Jetzt ist er von der Polizei festgenommen worden.

Am Mittwoch (01.02.2023) konnten Beamte der Kriminalpolizeistelle in Oldenburg nach einem Verdacht den Mann in Oldenburg in Holstein antreffen und überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass der 30-Jährige sich in Ostholstein niedergelassen hatte, tatsächlich aber ohne festen Wohnsitz und auch mittellos ist.

Der Mann war zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Ferner lagen mehrere Vollstreckungshaftbefehle gegen ihn vor. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin fest und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt nach Lübeck.

