Am Dienstag (31.01.) ereignete sich an der Einmündung Brandenbaumer Landstraße und der Straße Am Distelberg ein Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden verletzt. Die Brandenbaumer Landstraße war während der Unfallaufnahme durch das 3. Polizeirevier Lübeck voll gesperrt.

Um 19:24 Uhr befuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer aus Lübeck die Brandenbaumer Landstraße vom Kaufhof kommend in Richtung Landesgrenze. In Höhe der Einmündung Am Distelberg kollidierte er mit dem Mitsubishi einer 77-jährigen Lübeckerin. Diese war aus der dortigen Einmündung auf die vorfahrtsberechtigte Brandenbaumer Landstraße eingebogen.

Im Fahrzeug des VW befand sich neben der 23-jährigen Lebensgefährten des Fahrers der gemeinsame knapp 7 Wochen alte Säugling der beiden. Das Baby erlitt bei der Kollision eine leichte Prellung. Es konnte jedoch nach einer Erstversorgung wohlbehalten in die Obhut seiner Mutter zurückgegeben werden.

Die Fahrerin des Mitsubishi verletzte sich ebenfalls leicht und wurde am Unfallort durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt.

Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Einschätzungen im mittleren vierstelligen Bereich.

