LPI-SHL: Betrunkene Kundin

Eisfeld (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher machten sich übers vergangene Wochenende an einer Garage "Am Volkshaus" in Eisfeld zu schaffen, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an der Eingangstür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03685 778-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

