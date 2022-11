Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Traktor beschädigt Zaun

Mendhausen (ots)

Bereits am Freitag befuhr ein 23-Jährige mit seinem Traktor samt Anhänger den Römhilder Weg in Mendhausen. Beim Befahren einer scharfen Rechtskurve kollidierte das Gefährt mit einem dort befindlichen Zaun. Der junge Fahrer setzte nachfolgend seine Fahrt fort. Nach der Unfallaufnahme konnten die Beamten den Traktor in unmittelbarer Nähe zum Unfallort feststellen. Hier bestätigte der Fahrer am betreffenden Grundstück vorbeigefahren zu sein. Eine Kollision habe er nach eigenen Angaben nicht bemerkt.

