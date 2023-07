POL-WOB: In Schlangenlinien unterwegs - Fahrer hatte 2,2 Promille intus

Wolfsburg (ots) - Am Freitagnachmittag kontrollierte die Polizei Wolfsburg in der Sudetenstraße einen 36 Jahre alten Pkw-Fahrer. Bei der Person wurden deutliche Anzeichen festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und ihm wurde zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizei ...

