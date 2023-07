Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Imbiss - Täter öffnen gewaltsam Tresor

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Reislinger Straße 22.007.2023, 21.00 Uhr - 123.07.2023, 08.30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Restaurant am Reislinger Markt eingebrochen. Dabei richteten die Täter einen Schaden an, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro beläuft.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen Samstagabend 21.00 Uhr und Sonntagmorgen 08.30 Uhr über die Straße Tulpenweg an die rückwärtige Seite des kombinieren Wohn- und Geschäftshauses. Hier öffneten sie gewaltsam die Zugangstür und gelangten so ins Innere des Schnellimbiss. Sie begaben sich scheinbar zielgerichtet in den Kellerbereich und rissen einen kleinen Würfeltresor aus der Wand, den sie mit brachialer Gewalt öffneten und dessen derzeit unbekannten Inhalt sie entwendeten.

Abschließend flüchteten die Täter scheinbar unerkannt.

Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell