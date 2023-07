POL-PPRP: Autofahrer unter Drogeneinfluss, Kind ohne ausreichende Sicherung mit an Bord

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) - Am frühen Morgen des 08.07.23 entzog sich ein 27-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle in Mannheim und konnte letztlich an seiner Wohnanschrift in Ludwigshafen angetroffen und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde. Rückfragen bitte an: ...

mehr