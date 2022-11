Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Junge auf E-Scooter bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 07.11.2022, um 17.10 Uhr, ereignete sich in Ahlen auf der Dolberger Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 71-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Dolberger Straße, aus Richtung Dolberg kommend, in Richtung Ahlen. Als dieser den Kreisverkehr am Europaplatz in Richtung Ahlen-Innenstadt wieder verlassen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 14-jährigen Jungen. Der Junge, ebenfalls aus Ahlen, wollte die Dolberger Straße in Höhe des Kreisverkehrs an dem dortigen Fußgängerüberweg mit seinem E-Scooter queren, als er von dem Pkw erfasst wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Junge verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

