Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Transporter gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Samstag, 5.11.2022, 17.00 Uhr und Montag, 7.11.2022, 7.45 Uhr an der Hans-Geiger-Straße in Telgte einen Transporter. Das Fahrzeug stand auf dem Vorplatz einer Kraftfahrzeugwerkstatt. Es handelt sich um einen grau-weißen Transporter der Marke Fiat mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-AR 494. Das Fahrzeug ist mit Werbung der Firma Ammann & Rottkord versehen. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer weiß, wo der Transporter abgeblieben ist? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

