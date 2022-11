Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Pkw überschlägt sich bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Eine 38-jährige Frau aus Hamm wurde am Montag, 07.11.2022, um 14.34 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der L585 in Drensteinfurt verletzt. Sie befuhr mit ihrem Pkw, von Albersloh kommend, die L585 in Richtung Drensteinfurt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

