POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Eigentümer im Urlaub

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Hellwinkel, Reislinger Straße 22.007.2023, 21.00 Uhr - 123.07.2023, 08.30 Uhr Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in ein Restaurant am Reislinger Markt eingebrochen. Dabei richteten die Täter einen Schaden an, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro beläuft. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen Samstagabend 21.00 Uhr und ...

