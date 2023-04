Polizei Bielefeld

POL-BI: Flaschen-Schläger gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Ein Bielefelder erlitt am Sonntag, den 16.04.2023, nach einem Flaschenschlag Verletzungen am Kopf. Die Polizei sucht Zeugen.

Während einer Feier in einem Kellerraum für Veranstaltungen am Lindemann-Platz klopfte gegen 02:50 Uhr ein Unbekannter an die Tür. Er fragte den 34-jähriger Bielefelder, der die Tür öffnete, nach Feuer für seine Zigarette. Als der Bielefelder ihm sein Feuerzeug hinhielt, schlug der Unbekannte unvermittelt eine Glasflasche auf den Kopf des 34-Jährigen. Der Täter flüchtet mit seinen Begleitern in unbekannte Richtung. Es soll sich um eine südländisch aussehende Personengruppe von mindestens vier Personen gehandelt haben.

Die Zeugen beschrieben den schlagenden Täter als circa 20 bis 35 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, mit schwarzen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren und Bart. Er trug eine weiße Winterjacke und eine dunkle Hose.

Einer seiner Begleiter war ungefähr 190 cm groß, mit kurzen schwarzen Haaren und Bart. Er trug eine blaue Jacke und eine dunkle Hose.

Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell