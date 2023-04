POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 15. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein Zeuge verständigte am frühen Mittwoch, 12.04.2023, die Polizei, weil er beobachtete, dass zwei Männer alkoholische Getränke an einer Tankstelle gekauft hatten und torkelnd in einen Wagen stiegen. Die zwei Männer hatten gegen 02:45 Uhr diverse Dosen mit alkoholischen Getränken in einer Tankstelle an der Herforder Straße gekauft. Anschließend, so berichtete der Zeuge, ...

