Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule - Täter kamen übers Wochenende

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Schlesierstraße 21.07.2023, 16.00 Uhr - 24.07.2023, 08.20 Uhr

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Grundschule in der Schlesierstraße eingebrochen. Der genaue Tatzeitraum lässt sich auf Freitagnachmittag 16.00 Uhr bis Montagmorgen 08.20 Uhr eingrenzen. Eine Angestellte der Schule hatte am Montagmorgen den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im genannten Zeitraum auf das Gelände der Grundschule in der Schlesierstraße. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt eine Tür und konnten somit das Innere der Schule betreten.

Auf ihrem Beutezug durch das Schulgebäude entwendeten sie diverse IPads und Laptops und verursachten damit einen Schaden in mindestens vierstelliger Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hat den Einbruchsdiebstahl aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell