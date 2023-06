Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, K5374 - Erfolgreich reanimiert -Nachtragsmeldung-

Kehl, K5374 (ots)

Der am 3. Juni 2023 auf der K5374 zwischen Zierolshofen und Legelshurst verunfallte Motorradfahrer ist am Mittwoch in einem Offenburger Krankenhaus verstorben.

Pressemitteilung vom 5. Juni 2023, 12:38 Uhr

Kehl, K5374 - Erfolgreich reanimiert

Medizinische Gründe dürften nach derzeitigen Erkenntnissen dafür ursächlich gewesen sein, dass ein 67 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagabend auf der Kreisstraße zwischen Zierolshofen und Legelshurst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und sich hierbei schwere Verletzungen zuzog. Der Verunfallte kam nach seinem Sturz in einer Vertiefung neben der Fahrbahn zum Liegen. Eine schnelle Alarmierung von Polizei und Rettungsdienst durch eine nachfolgende Zeugin dürfte den Ausschlag dafür gegeben haben, dass der 67-Jährige von Sanitätern und Notarzt erfolgreich reanimiert und in eine Klinik gebracht werden konnte. Der Sachschaden am abgeschleppten Motorrad wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

