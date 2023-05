Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Herrenrad aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

30.04.2023, 02.15 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde in der Porschestraße in Wolfsburg in Höhe eines Wettbüros ein schwarzes Fahrrad aufgefunden.

Es handelt sich um ein Herrenrad des Herstellers Giant Typ Tourer CS Life.

Die Polizei Wolfsburg sucht nun den Eigentümer des Fahrrades.

Hinweise bitte telefonisch unter 05361/46460 an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße.

