POL-PDLU: PKW entfernt sich nach Unfall von Unfallörtlichkeit

Mutterstadt (ots) - Am 27.06.2023, gegen 17:05 Uhr, bog eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin von der Theodor-Heuss-Straße nach rechts in die Ludwigshafener Straße in Richtung Ortsmitte ab. Hierbei stieß der PKW mit dem Vorderrad eines 54-jährigen Pedelec-Fahrers, welcher den Radweg in Richtung Maudach befuhr, zusammen. Es entstand Sachschaden am vorderen Rad ...

mehr