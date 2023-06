Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW entfernt sich nach Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit

Mutterstadt (ots)

Am 27.06.2023, gegen 17:05 Uhr, bog eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin von der Theodor-Heuss-Straße nach rechts in die Ludwigshafener Straße in Richtung Ortsmitte ab. Hierbei stieß der PKW mit dem Vorderrad eines 54-jährigen Pedelec-Fahrers, welcher den Radweg in Richtung Maudach befuhr, zusammen. Es entstand Sachschaden am vorderen Rad des Pedelecs. Verletzt wurde der 54-Jährige nicht. Bei dem unfallverursachenden PKW soll es sich um einen silbernen Volvo gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell