Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Erschossenes Wildschwein gefunden - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 24.04.2023, ist in einem Waldstück bei Jestetten-Altenburg ein totes Wildschwein aufgefunden worden. Das Tier wurde erschossen. Hierzu dürfte auch keine Jagdmunition verwendet worden sein. Ein Abschuss durch einen Jagdausübungsberechtigten ist auszuschließen. Die Tat dürfte in den Abendstunden des Sonntages oder in der Nacht zum Montag geschehen sein. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Jestetten, Tel. 07745 7234.

