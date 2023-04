Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mülleimer am Busbahnhof in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Durch Unbekannte wurde am Dienstag, 25.04.2023 gegen 19.30 Uhr ein Mülleimer am Busbahnhof in Brand gesetzt. Die Höhe des Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Schopfheim löschte den Brand. Diese war mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

