POL-FR: Freiburg: 16-jähriges Mädchen von Ultra-Fan im Stadion verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 17:30 Uhr, ist eine Fahrradfahrerin in der Glockenbergstraße in WT-Tiengen nach dem Zusammenstoß mit einem geparkten Lieferwagen von der Unfallstelle geflüchtet. Die unbekannte Frau war aus Richtung Bahnhof kommend aus unbekannten Grund gegen den am Fahrbahnrand ...

