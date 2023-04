POL-FR: Stegen, Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Freiburg (ots) - Am Montag, 24.04.2023, gegen 15.00 Uhr, wurde die Feuerwehr nach Brombach auf den Bühl gerufen. In der Straße "Im Rebacker" stehe eine Zypressenhecke in Brand. Eine etwa 1,70 Meter hohe und etwa 10 Meter lange Zypressenhecke, welche zwischen zwei Grundstücken steht, brannte fast komplett nieder. Ein kleiner Teil der Hecke konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt ...

