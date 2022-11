Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Rad verunglückt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mit ihrem Fahrrad verunglückte eine 53-jährige Frau am 26.11.2022 in der Ohrdrufer Straße. Gegen 14.40 Uhr befuhr sie einen Gehweg und wurde nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet, so dass sie ein von unbekannten Personen auf den Weg gelegtes Hinweisschild nicht wahrnahm. Es kam zum Aufprall auf das Hinderniss, wodurch die Radfahrerin zu Fall kam und sich nicht unerheblich verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei Gotha hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (av)

